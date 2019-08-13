Найден необычный пульсар, поведение которого сбило с толку ученых-астрономов

Новости науки:Первый пульсар открыла Джоселин Белл в июле 1967 года.

Специалисты обратили внимание на вращение пульсара PSR J0835-4510, которое не вписывается в существующие модели.

Расположенный на расстоянии в 959 световых лет от нас PSR J0835-4510 (или Vela Pulsar, Пульсар в Парусах) давно привлекает внимание научного мира. Он совершает 11,195 оборота в секунду. PSR J0835-4510 имеет наименьший из известных на момент открытия период обращения и обладает третьим по яркости оптическим компонентом.

Сейчас специалисты из Университета Монаша, Центра передового опыта по исследованию гравитационных волн (OzGrav), Университета Макгилла в Канаде и австралийского Университета Тасмании обратили внимание на еще один интересный аспект, связанный с PSR J0835-4510.

В центре внимания оказалось явление, известное как глитч — неожиданное увеличение частоты вращения пульсара, которая обычно постоянно уменьшается из-за торможения, вызываемого выбросами излучения и частиц высоких энергий. Ученые полагают, что в его основе лежат процессы, происходящие внутри пульсара.

Астрономы проанализировали данные за 2016 год и выяснили, что при "сбое" пульсар действительно начинал вращаться быстрее, а потом вернулся в обычное состояние. Исследование подвело ученых к пониманию природы этого явления и компонентов, которые его порождают.

"Один из этих компонентов — "суп" из сверхтекучих нейтронов во внутреннем слое коры — сначала движется наружу и ударяется о твердую внешнюю кору звезды, заставляя ее раскручиваться, — говорит доктор Пол Ласки (Paul Lasky) из Университета Монаша. — Но затем второй "суп" из сверхтекучей жидкости, который движется в ядре, догоняет первый, вызывая замедление вращения звезды. Этот выброс был предсказан пару раз в литературе, но был впервые обнаружен в наблюдениях".

Но одно наблюдение не вписывается в модель поведения пульсаров. "Непосредственно перед "сбоем" мы заметили, что звезда замедляет скорость вращения, прежде чем снова его начать", — говорит доктор Грэг Эштон (Greg Ashton) из Университета Монаша. Ученые считают, что необъяснимое поведение пульсара может стать ключом к пониманию природы глитча, однако нужны новые данные, чтобы можно было более уверенно говорить об этом.

Исследователи считают пульсары быстровращающимися нейтронными звездами, образовавшимися вследствие взрыва сверхновых.