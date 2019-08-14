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Солнце ударной волной всколыхнуло всю систему планет

Солнце ударной волной всколыхнуло всю систему планет
09:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:Волна появилась в результате выброса звездой луча заряженных частиц. Это явление известно как "солнечный ветер".

NASA наконец удалось поймать волну частиц, которые вырываются из звезды.

Миссия NASA зафиксировала межпланетную волну, созданную Солнцем. Ученым удалось сделать высококачественные замеры феномена впервые в истории. 

Как пишет Newsweek, солнечный ветер может двигаться с разной скоростью. И когда более быстрый поток сталкивается с более медленным, это может создать ударную волну, которая распространяется по всей Солнечной системе.

Подобные межпланетные волны называют такими, что происходят "без столкновений". Это означает, что частицы в потоке не передают энергию путем столкновения между собой. Это происходит через электромагнитные поля. Такие "волны без столкновений" были обнаружены по всей Вселенной. Их связывают с наиболее богатыми на энергию частицами, известными в современной астрофизике, которые продуцируют массивные объекты вроде черных дыр и сверхновых протонных звезд.

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Понимание межпланетных волн может помочь пролить свет на большие феномены во Вселенной. Однако, их выявление – это не простая задача. Потому что для этого нужно поймать правильное время и место.

Вместе с тем, Магнитосферная многомерная миссия (MMS) пыталась это сделать с момента своего запуска в 2015 году. Только сейчас миссии повезло оказаться в правильном месте в правильное время, чтобы поймать солнечную межпланетную волну.

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Исследования, Солнце, Наука, Волна, Планеты.
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