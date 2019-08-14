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Исследователи обнаружили восемь новых повторяющихся сигналов из глубокого космоса

Исследователи обнаружили восемь новых повторяющихся сигналов из глубокого космоса
15:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Существует теория, что быстрые радиовсплески могут излучать некоторые светила Млечного Пути.

Исследователи обнаружили восемь новых быстрых радиовсплесков, или Fast Radio Bursts.

В новом материале, доступном в архиве электронных публикаций arXiv, ученые описывают восемь повторяющихся FRB, обнаруженных радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME). 

Открытие повышает общее число повторяющихся "сигналов" типа Fast Radio Bursts до десяти. Это означает, что ученые теперь могут создать статистическую базу данных, которая поможет им выяснить, что на самом деле представляют собой FRB. Исследователи также смогут более детально выявлять сходства и различия между повторяющимися быстрыми радиовсплесками. 

Два новых "сигнала" — FRB 180916. J0158 + 65 и FRB 181119 — вспыхивали более двух раз (FRB 180916. J0158 + 65 повторялся десять раз). Остальные повторились единожды. При этом самый длинный промежуток между регистрацией составил 20 часов. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о разной природе Fast Radio Bursts: очевидно, некоторые источники более активны, чем другие.

Большинство из восьми обнаруженных FRB показывали понижение частоты сигнала с каждой новой зарегистрированной вспышкой. Ученые полагают, что именно это может быть ключом к пониманию того, чем именно являются быстрые радиовсплески. 

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Напомним, впервые быстрый радиовсплеск выявили в 2007 году. Сейчас ученые рассматривают несколько основных вариантов их происхождения. Некоторые исследователи полагают, что речь может идти о внегалактическом источнике, в частности о слиянии двух нейтронных звезд. Ранее ученые нашли весьма любопытный быстрый радиовсплеск — FRB 190523, — возникший в космосе на расстоянии примерно 7,9 миллиарда световых лет от нашей системы. Астрономы выяснили, что его источником, вероятно, стала галактика, похожая на нашу. Это ограничивает спектр объяснений.

А одна из самых необычных версий — предположительное земное происхождение Fast Radio Bursts, — однако многие ученые скептично относятся к такой трактовке. Как, впрочем, и к объяснению природы FRB активностью гипотетического внеземного разума. 

Ранее, напомним, астрономы создали специальный алгоритм, который сможет выявлять новые быстрые радиовсплески. Исследователи уже получили первые результаты.

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Исследования, Космос, Астрономы, Наука, Астрономия, Сигналы из глубокого космоса.
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