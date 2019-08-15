Подопытных животных для тестирования лекарств заменят симулятором

Новости науки:Verisim Life разрабатывает биосимулятор с системой ИИ. В будущем он заменит животных для тестирования лекарств.

Биологический стартап Verisim Life занимается разработкой биосимулятора с технологией искусственного интеллекта, на котором в будущем можно тестировать лекарства и различные медицинские препараты. Об этом пишет Venture Veat.

Мировой рынок лекарств в 2019 году составляет более $35 млрд, а к 2025 году этот показатель увеличится до $71 млрд. При этом для вывода нового препарата на рынок его необходимо очень долго тестировать. Большая часть этого исследования ведется на животных — обезьянах, крысах, мышах, собаках, кошках и свиньях.

Только после длительного тестирования на животных законодательство многих стран разрешает проводить клинические испытания препаратов на людях. Согласно статистике, только 10% лекарств, которые тестируются на животных, проходят на следующий этап, поскольку приводят к массовой смерти живых организмов.

Американский стартап Verisim Life разрабатывает цифровой биосимулятор живых организмов, который позволит избежать массового тестирования препаратов на животных. Симулятор позволяет отразить взаимодействие лекарственных препаратов и химических соединений с биологическими системами животных.

В будущем биосимулятор от Verisim Life позволит не только снизить количество погибающих от тестирования лекарств животных, но и сократить сроки выхода препаратов на рынок. Также компания собирается создать цифровые копии людей, которые могут ускорить и клинические испытания лекарств, обычно длящиеся несколько лет.