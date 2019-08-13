Создан "бактериальный пластырь" для кишечника

Новости науки:Американские исследователи разработали новую удобную и безопасную технологию бандажа, способного прилипать к слизистой поверхности так же, как пластырь к коже.

ГМ-бактерии кишечной палочки научили производить белки, способные прилипать к поврежденным стенкам кишечника и помогать их заживлению.

Порезы и повреждения на коже стягивают и закрепляют пластырем, а при хирургических операциях — например, на кишечнике — для этой цели крепят бандаж. Биосовместимый и биоразложимый, он получается из нановолокон, которые производят бактерии кишечной палочки. Об этом Нил Йоши (Neel Joshi) и его коллеги сообщают в пресс-релизе, распространенном Гарвардским университетом.

Кишечные палочки (E. coli), как и многие другие естественные обитатели человеческого ЖКТ, способны синтезировать мукоадгезивные вещества, позволяющие им прикрепляться к скользким стенкам слизистой, — волокна, сложенные из нитей амилоидных белков Curli. С помощью генной модификации ученые присоединили к этим белкам фрагменты человеческих "факторов трилистника" (Trefoil Factors, TTF) — пептидов, которые выделяются клетками стенок кишечника для дополнительной защиты.

Благодаря этому амилоидные белки образовали множество дополнительных боковых связей и стали способны удерживать большие объемы жидкости. Отфильтровав их от бактериальных клеток, ученые наполнили их водой и получили гидрогель, легко наносимый на место повреждения с помощью шприца или хирургических инструментов.

При этом небольшие вариации в генах Curli, ответственных за этот синтез, позволяют синтезировать "живой бандаж", точно адаптированный для заживления того или иного участка кишечника. Например, вместо TTF белок можно соединить с одним из доменов фибронектина — и гидрогель будет связываться лишь в районе клеток стенки кишечника, которые его синтезируют и выделяют.