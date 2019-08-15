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В NASA обозначили участки для сбора образцов на астероиде Бенну

В NASA обозначили участки для сбора образцов на астероиде Бенну
05:05 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости науки:НАСА обозначило четыре участка для раскопок на астероиде Бенну.

Космическое агентство НАСА сегодня оповестило мировую общественность об очередном прогрессе своей исследовательской миссии OSIRIS-Rex, которая на данный момент времени в лице своего одноименного исследовательского ровера изучает поверхность астероида Бенну, одного из наиболее маленьких и загадочных астероидов из когда-либо обнаруженных астрономами. В частности, очередной виток прогресса касается обнаружения и идентификации четырех наиболее подходящих по общей совокупности геологических условий участков астероида, откуда ровер в момент своего приземления начнет собирать образцы пород. Каждый из найденных четырех участков уже получил свое имя.

Таким образом, стало известно о четырех разрозненных участках под именами Найтингейл, Кингфишер, Оспри и Сэндпайпер, каждый из которых обладает собственными уникальными естественными характеристиками, которые будут так или иначе влиять на общую успешность отбора образцов породы. Стоит отметить тот факт, что каждый из четырех зарегистрированных участков для отбора образцов пока что проходит предварительную проверку и визуальный анализ при помощи исследовательского ровера OSIRIS-REX, который создал полноценную 3D-карту Бенну за все то время, что находится рядом с ним.

Ученые НАСА отмечают, что по итогам проверки они установят два конечных участка для произведения буровых и прочих работ, так что пока сохраняется интрига относительно конечного выбора – впрочем, нам стало известно о том, что НАСА намеревается озвучить свой выбор уже в декабре текущего года, так что ждать осталось относительно недолго. Это, конечно, при условии, что НАСА сумеет определиться с правильным выбором мест.

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Потому что на данном этапе помимо необходимости выбора наиболее правильных мест для произведения буровых работ, космическому агентству также необходимо пересмотреть некоторые аспекты работы своего исследовательского спутника, потому как он начинает демонстрировать некоторые статистические отклонения от графика. Тем не менее, мало у кого остаются сомнения по поводу того, что ровер OSIRIS-REX сможет правильно подойти к осуществлению такого рода работ.

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НАСА, Космос, OSIRIS-REx, Бенну.
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