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Археологи нашли останки пингвина размером с человека

Археологи нашли останки пингвина размером с человека
09:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Древний пингвин был в четыре раза тяжелее и на 40 сантиметров выше, чем императорский пингвин.

Ученые допускают, что исполинская птица жила на Земле в Палеогеновый период.

Кости из лапы древнего гигантского пингвина обнаружил палеонтолог-любитель на Южном острове Новой Зеландии. Существо было 1,6 метра высотой. А его вес достигал 80 килограммов.

Последний считается крупнейшим среди представителей вида, которые живут сегодня, – пишет The Guardian. Издание добавляет, что найденное существо присоединилось к ряду других вымерших великанов, найденных в Новой Зеландии ранее. В частности, среди таких видов самый большой в мире попугай, орел с трехметровым размахом крыльев и птицы моа, которые тоже были 3,6 метра высотой.

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Ученые считают, что гигантские пингвины недолго существовали во времена Палеогена примерно 66-65 миллионов лет назад. На то время динозавры уже вымерли, а крупные морские рептилии исчезли из вод южного полушария, которые на то время были значительно теплее, чем сейчас.

Не известно, почему гигантские пингвины исчезли из океанов миллионы лет назад. Вероятно, это может быть связано с появлением крупных морских соперников, таких как морские котики и зубатые киты.

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Исследования, Животные, Наука, Археологи, Пингвины, Раскопки, Находки.
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