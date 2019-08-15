Украинка Ольга Дудченко вошла в рейтинг инноваторов

Новости науки:34-летняя Дудченко является выпускницей Медицинского колледжа Бэйлора и Университета Райса. Она создала способ быстрого определения последовательности генома.

Ольга Дудченко из Украины вошла в рейтинг инноваторов "35 к 35", который ежегодно составляет журнал MIT Technology Review Массачусетского технологического института (США). Об этом сообщается на сайте издания.

"Современные секвенувальные машины работают очень быстро, считывая ДНК арахиса, баклажана или броненосца за два дня. Но то, что они выдают, - это миллиарды неорганизованных фрагментов кода ДНК. Ольга Дудченко помогла соединить эти кусочки в правильном порядке, чтобы выявить фактический геном — быстрее и дешевле", - говорится в публикации.

Как отмечается, Дудченко использует Hi-C - метод, изначально разработанный для изучения того, как складываются хромосомы, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко друг к другу. В сочетании с методами и алгоритмами Дудченко он помогает упростить сборку геномов.

В конце 2018 года Дудченко и ее коллеги поделились первыми результатами своего "ДНК-зоопарка", в котором уже есть сквозные последовательности хромосом для более чем 50 видов, включая гепарда, красную панду и бразильского дикобраза. Учитывая то, что в современном мире эти виды животных все больше становятся склонными к вымиранию, однажды их ДНК может стать единственным, что от них останется.

Перед учеными сейчас стоит задача охарактеризовать геном каждого вида на Земле. Зоопарк ДНК, где Дудченко называют "главным зоологом", публикует новые данные еженедельно.

Как известно, MIT Technology Review с 1999 года ежегодно выпускает рейтинг инноваторов. "35 к 35" представляет собой список ученых моложе 35 лет, которые внесли значительный вклад в науку. Это могут быть представители разных сфер, начиная от биологии и заканчивая компьютерными науками.