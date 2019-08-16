Исследователи наблюдали редчайший тип сверхновой вспышки

Новости науки:Исследования выявили только слабый сигнал атомов водорода в месте расположения сверхновой.

Спутник Европейского космического агентства Gaia впервые заметил вспышку сверхновой, после которой от родительской звезды не осталось ничего.

Вспышка сверхновой происходит из-за сжатия ядра звезды и сброса ее внешних оболочек. В результате процесса выделяется огромное количество энергии, а светимость небесного тела повышается на четыре-восемь порядков. На сегодня известно всего два исхода для звезд, переживших взрыв сверхновой: образование нейтронной звезды и черной дыры. Однако, оказывается, есть и третий вариант развития процесса.

Спутник Gaia, который был запущен Европейским космическим агентством для составления карты звезд Галактики, впервые зафиксировал сверхновую звезду SN 2016iet 14 ноября 2016 года. Три года последующих наблюдений с помощью различных телескопов, включая телескоп Gemini North, дали четкое представление о составе небесного тела и его физических характеристиках.

Это свидетельствует о том, что звезда-прародитель SN 2016iet жила в изолированной области с очень небольшим звездообразованием. Это необычная среда для такой массивной звезды (в 200 раз больше Солнца). SN 2016iet имеет множество странностей, включая ее невероятно большой возраст, энергию, необычный химический состав и окружающую среду, бедную более тяжелыми элементами. По словам ученых, аналогов этой звезды ранее наблюдать не приходилось.

Но самое интересное, что SN 2016iet представляет собой крайне редкий тип сверхновых звезд. Он называется парно-нестабильная сверхновая и характеризуется образованием пар частица-античастица с последующей аннигиляцией и мощнейшим взрывом. Ядро при этом не сжимается, так как давление на него сокращается из-за образования таких пар частиц.

Согласно теоретическим предсказаниям, такой тип сверхновых возможен для звезд большой массы с низким содержанием металлов. Именно под эти условия подходит обнаруженный Gaia объект. По словам ученых, эта звезда — первая, которая идеально подходит под теоретическое описание парно-нестабильных сверхновых. SN 2016iet окончательно доказывает возможность существования звезд, которые ранее были предсказаны только в теории, а наблюдения других объектов не давали однозначных результатов.