Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых

Новости науки:Эксперты сравнили ранее полученные данные о последствиях ядерного конфликта и актуализировали их.

Джошуа Куп из Университета Рутгерса в Нью-Джерси и его коллеги смоделировали, как климат отреагирует на тотальную ядерную войну. Они сравнили свои выводы с результатами другой климатической модели сценария атомной войны — той, что была создана в 2007 году Институтом космических исследований имени Годдарда при NASA.

Согласно результатам, опубликованным в исследовании в Journal of Geophysical Research, обе модели предсказывают, что в случае ядерной войны США с Россией мир окунулся бы в десятилетнюю ядерную зиму. Кроме того, пожары, вызванные взрывами, вероятно, выбрасывали бы в атмосферу около 147 миллионов тонн сажи. Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые вихри окружить весь земной шар всего за несколько недель. Впоследствии облака сажи, перекрывая солнечный свет, привели бы к падению средней температуры поверхности почти на девять градусов Цельсия.

По прогнозам экспертов, потребовалось бы порядка семи лет, чтобы завеса от сажи начала очищаться, и еще три, пока свет вернулся бы к нормальному уровню.

Что касается атмосферных явлений, то война повлекла бы коллапс в муссонах и громадные изменения в цикле Эль-Ниньо. Кроме того, северный полярный вихрь — быстродвижущийся поток воздуха, который окружает Северный полюс — усилился бы в первый год после войны, создавая температуры выше нормальных, но ниже нуля — как в Арктике, так и в Cеверной Евразии.

Как отмечает Коуп с коллегами, новые данные в целом подтверждают прогнозы менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах. Однако, согласно новым выводам, облако сажи исчезнет быстрее, чем предполагала старая модель NASA, хотя в целом реакция климата осталась прежней.

По словам ученых, крайне важно, чтобы правительства ядерных держав имели полное представление о климатических последствиях ядерной войны.

"Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решилась бы ее провести. <…> Необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех стран, у которых есть ядерное оружие", — подытожили исследователи.

Тем временем Вашингтон и Москва — по инициативе США — вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который действовал с 1987 года. Под вопросом оказались и многие другие соглашения о контроле над вооружениями.

По мнению российской стороны, США выходят из договоров, чтобы обеспечить свое превосходство в мире. Однако такая линия поведения будет приводить ко всеобщему хаосу и тому, что остальные государства тоже будут реагировать и участвовать в этой гонке вооружений.