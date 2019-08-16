В России обьяснили повышение уровня радиации

В РФ объяснили скачок радиации после аварии на полигоне прохождением облака.

Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске 8 августа было вызвано радиоактивным облаком, сообщается на сайте Росгидромета, пишет УНН.

“Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов”, — говорится в сообщении.

Кратковременное повышение радиационного фона зафиксировали на шести точках в Архангельской области около 12:00, тогда как в 14:30 ситуация нормализовалась. Как пояснили в Росгидромете, метеорологическая ситуация в Архангельской области 8 августа способствовала быстрому рассеиванию облака.

Стоит также добавить, что Росгидромет во вторник, 13 августа, сообщил, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения в 4-16 раз.

Также следует отметить, что взрывы на военном полигоне близ Архангельска, по предварительной оценке специалистов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины не угрожают украинским регионам радиологическим последствиям.