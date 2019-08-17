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Жители мегаполисов могут пассивно выкуривать пачку сигарет за день

Жители мегаполисов могут пассивно выкуривать пачку сигарет за день
15:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Новое исследование показало, что воздух в городах может быть настолько загрязнен, что его вдыхание в течение дня эквивалентно пачке сигарет по вреду.

Из-за выхлопных газов и выбросов заводов атмосфера во многих промышленных городах оказывается загрязнена настолько, что жители начинают буквально задыхаться. Постоянное присутствие в воздухе огромного количества примесей способствует развитию многих заболеваний легких.

В новой работе исследователи сосредоточили свое внимание на эмфиземе — состоянии, которое разрушает воздушные мешки в легких. Оно может вызывать хрипы, кашель и одышку, а также повышает риск смерти. Исследователи обнаружили, что повышенный уровень вредных веществ в городском воздухе, в частности озона, может привести к развитию эмфиземы так же быстро, как если бы человек выкуривал по пачке сигарет в день.

Ученые проанализировали данные 7071 человека в период с 2000 по 2018 год, проживающих в шести столичных регионах США: Чикаго, Уинстон-Салеме в Северной Каролине, Балтиморе, Лос-Анджелесе, Сент-Поле в Миннесоте и Нью-Йорке. Для этого они использовали анализ содержания в городах загрязняющих веществ в разные временные промежутки и данные многоэтнического исследования атеросклероза MESA.

Кто в группе риска заболевания раком: ответ ученых

Оказалось, наибольшему риску развития эмфиземы подвергаются люди, которые живут в зонах, где уровень озона в атмосфере повышен всего на три миллиардных доли уже более 10 лет. По уровню воздействия на легкие это эквивалентно выкуриванию пачки сигарет в день в течение 29 лет.

Озон в мегаполисах образуется из-за воздействия ультрафиолетового света на некоторые продукты, содержащиеся в выхлопных газах. Этот газ обладает очень сильными окислительными свойствами и при длительном воздействии разрушает клетки организма, способствует образованию активных форм кислорода, которые, в свою очередь, порождают мутации, иногда приводящие к раку.

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Исследование, Мегаполис, Воздух.
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