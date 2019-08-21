В NASA провели испытания системы дозаправки спутников на МКС

Новости науки:NASA завершило первый этап испытаний системы дозаправки спутников и космических кораблей на МКС.

NASA завершило первый этап испытаний системы, которая позволит дозаправлять спутники прямо в космосе — с помощью манипулятора, установленного на МКС. Об этом говорится в сообщении космического агентства.

Система дозаправки спутников и космических кораблей для полетов в дальнем космосе получила название Robotic Refueling Mission 3 (RRM3). Она состоит из трех инструментов, которые в ходе испытаний передали криогенное топливо (жидкий метан, водород и кислород) из одного резервуара в другой.

Инструмент для перекачки топлива соединяет исходный резервуар и резервуар-приемник. Многофункциональный инструмент 2 (MFT2) предназначен для управления адаптерами передачи топлива, а система VIPIR2 следит к передачей топлива между резервуарами.

Система предназначена для того, чтобы сократить весь ракет и кораблей при запуске с Земли. Это позволит удешевить запуск и выводить на орбиту больше научных инструментов, увеличив их количество за счет сокращения запасов топлива на борту. Испытания системы прошли успешно, говорится в сообщении NASA .