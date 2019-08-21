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Какой вред наносит смартфон на мозговую активность

Какой вред наносит смартфон на мозговую активность
12:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay.com

Новости науки:Об исследовании рассказывается в издании EurekAlert.

Новое исследование ученых из Ратгерского университета (США) показало, что использование мобильного телефона с целью отдохнуть в перерыве между умственной нагрузкой не позволяет мозгу "разгрузиться" и может привести к снижению производительности.

"Сотовые телефоны могут оказывать такой эффект, потому что даже один взгляд на ваш смартфон провоцирует желание проверить сообщения, списаться с кем-либо, выйти в интернет и так далее", — отметил один из авторов работы доцент Терри Курцберг.

Ученые провели исследование на группе из 414 студентов колледжа, которых попросили разгадать 20 загадок. В перерыве между задачами участникам предложили выбрать, как они хотят провести мини-отдых: за компьютером, за листом бумаги или же уткнувшись в смартфон. Четвертая часть группы вовсе не делала перерыва между умственными задачками.

Как оказалось, студенты, которые проводили перерыв с телефоном, не отдыхали, а, наоборот, испытывали умственное истощение и были не способны разгадывать загадки дальше. Им потребовалось на 19 процентов больше времени, чтобы выполнить остальную часть задачек, да и в общем они справились на 22 процента хуже, чем участники, которые в перерыве предпочли иной досуг. Их эффективность и скорость были такими, как если бы они вовсе не прерывались на отдых.

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"Важно осознавать, сколько умственных сил мы направляем на использование смартфонов. Мы можем думать, что перерыв с телефоном — тоже отдых, но гаджет, наоборот, отвлекает нас, и потом мы не можем снова сфокусироваться на рабочих задачах", — подытожил Курцберг. 

Ранее ученые сообщили, что чрезмерная увлеченность смартфоном связана с повышенным риском ожирения 

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Мозг, Студенты, Смартфон, Вред, Учение.
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