В "сливочном масле" будущего может не оказаться продуктов животного происхождения

Новости науки:Химики создали нежирное сливочное масло из воды и растительного жира.

Химики из Корнельского университета создали сливочное масло, которое на 80% состоит из воды, а на оставшиеся 20% — из растительных жиров. Продукт содержит около четверти калорий своего естественного прототипа, и, по словам исследователей, почти не отличается от него по вкусу. Разработка описана в журнале Applied Materials and Interfaces.

Консистенция продукта, кремообразность и ощущения во рту очень близки к аналогичным характеристикам у сливочного масла — он даже содержит немного молочного жира. При этом продукт намного полезнее — в столовой ложке спреда содержится всего 2,8 г жира и 25,2 калории. Для сравнения, такое же количество масла содержит 11 г жира и почти 100 калорий.

Добиться аналогичной сливочному маслу консистенции ученым удалось благодаря процессу эмульсии с высокой внутренней фазой (HIPE). При этом процессе добавление большего количества воды делает материал более густым.

Исследователи отмечают, что когда вода и масло объединены в соотношении 3:1, полученный продукт сгущается в сферы. Однако если довести это соотношение до 4:1, сферы сливаются в единую массу.