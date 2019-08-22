Новый анализ крови, который предсказывает риск смерти

Новости науки:По уверениям исследователей, точность прогноза превышает 80 процентов.

Врачи могут предсказать риск смерти пациента в ближайший год, основываясь на таких показателях, как кровяное давление и уровень холестерина. Однако немецкие ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка разработали анализ крови, который способен определить ваши риски умереть в последующие 10 лет.

Так, медики провели исследование среди 44 тысяч человек в возрасте от 18 до 109 лет. Предварительно они оценили "риск смерти" участников на основе "общепринятых факторов", к которым относятся индекс массы тела, артериальное давление, холестерин, потребление алкоголя и курение, вероятность развития рака или болезней сердца. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Исследование длилось от двух до 16 лет в каждом конкретном случае. За это время умерли 5512 участников. В образцах крови специалисты искали "метаболические биомаркеры", которые были выше у долгожителей.

По итогу исследования было выявлено 14 биомаркеров в крови, которые, по данным врачей, больше всего влияют на шансы долгой и счастливой жизни. Эти биомаркеры служили индикаторами состояния иммунитета, уровня глюкозы, наличия воспалений и так далее. В соответствии с ними ученые оценили риск смертности участников, баллы варьировались от минус двух до трех.

Анализ этих характеристик с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) показал, что 83 процента биомаркеров были точными в предсказании того, умрет ли человек в ближайшие 10 лет. При этом достоверность традиционных методов оценки равнялась 78 процентам.

Сейчас ученые планируют проверить свои выводы в последующих исследованиях. Они надеются, что результаты помогут однажды повсеместно внедрить анализ крови,который поможет контролировать лечение пациента. Например, понимать, слишком ли слаб пожилой человек, поступивший в больницу с переломом бедра, для операции и введения определенных препаратов.

Однако медики предупреждают, что самыми заинтересованными в возможности предсказать риск смерти могут оказаться не врачи, а страховые компании.