Индийский аппарат "Чандраян-2" прислал на Землю свое первое фото Луны

Новости науки:Индийский аппарат "Чандраян-2" сделал первый снимок Луны.

Индийская организация космических исследований опубликовала первую фотографию Луны, сделанную аппаратом "Чандраян-2" с высоты 2 тыс. км. В организации также добавили, что посадочный модуль "Викрам" с луноходом должен приземлиться на спутник Земли 7 сентября.

Космический аппарат вышел на лунную орбиту 19 августа, примерно через месяц после его запуска. Ранее сообщалось, что "Чандраян-2" успешно достиг орбиты Луны, а теперь индийские власти рассказали о том, что получили первый снимок спутника Земли, сделанный аппаратом.

Индийская организация космических исследований (ИСРО), осуществляющая запуск спутника "Чандраян-2", уже опубликовала фотографию. Этот снимок был сделан примерно в 2 650 км над поверхностью Луны. На фотографии изображен экваториальный регион, в который высаживалась миссия "Аполлон".

Основной целью миссии "Чандраян-2" является попытка достичь орбиты Луны и совершить мягкую посадку на малоизученный южный полюс спутника. Еще одним пунктом миссии "Чандраян-2" является изучение атмосферы Луны.

Если корабль благополучно приземлится, Индия станет четвертой страной, которая высаживалась на Луну. Исследовательские устройства будут работать в течение одного лунного дня, но не предназначены для того, чтобы противостоять холодным лунным ночам.