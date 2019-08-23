Жизнь за пределами Солнечной системы: исследование новых экзопланет

Новости науки:Исследование показало, что на некоторых планетах вне Солнечной системы условия более благоприятны для возникновения разнообразной жизни, чем на Земле.

Открытие экзопланет ускорило поиски жизни за пределами нашей Солнечной системы. Огромные расстояния до этих небесных тел означают, что их практически невозможно достичь с помощью космических аппаратов. Поэтому ученые используют телескопы, чтобы понять, какие условия преобладают на разных экзопланетах. Анализ этих наблюдений позволяет разработать сложные модели климата и эволюции, которые позволили бы ученым распознать, на какой из этих отдаленных планет может существовать жизнь.

В новой работе ученые смоделировали вероятные условия на различных типах экзопланет с помощью программного обеспечения ROCKE-3-D, созданного для прогнозирования климата и океанической среды обитания различных типов экзопланет. Не все океаны экзопланет, по словам ученых, могут иметь жизнь. В некоторых из них может быть слишком высокая температура или превышено содержание веществ, препятствующих созданию сложных форм жизни.

Анализ огромного числа возможных экзопланет позволило ученым определить, какие их типы имеют наилучшие шансы на развитие и поддержание процветающих биосфер. Модель циркуляции океана помогла исследователям обнаружить, что более высокая плотность атмосферы, более медленные скорости вращения и присутствие континентов могут привести к более высоким темпам развития водной жизни.

Еще один вывод работы заключается в том, что Земля не подходит под все параметры оптимально обитаемой планеты — и жизнь в другом месте может быть более разнообразна, чем на нашей планете. Однако ученые отмечают, что пока человечество не достигло такого уровня развития техники, чтобы можно было обнаружить признаки жизни на экзопланетах.

По словам исследователей, для этой технологии всегда будут ограничения. Она может лишь показать, на каких мирах мы должны сосредоточиться, если хотим найти внеземную жизнь. На небесных телах с океанами, подходящими под описанные в работе параметры, шансов обнаружить хоть какую-нибудь форму жизни гораздо больше, так как условия для ее возникновения лучше, чем у большинства других.