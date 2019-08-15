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В космосе нашли галактику, которая напоминает меч джедая из "Звездных войн"

В космосе нашли галактику, которая напоминает меч джедая из "Звездных войн"
10:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости науки:Длинный красный луч в центре изображения – галактика NGC 5866, которая расположена в 44 миллионах световых лет от Земли.

Космическая обсерватория Spitzer, которую NASA отправила в космос еще в 2003 году, за время своей работы обнаружила немало интересных и необычных объектов. Одним из таких открытий стала галактика, которая своим видом напоминает меч джедая из фильма "Звездные войны". 

Отчетливые края изображения свидетельствуют, что вокруг галактики – очень плотное кольцо из космической пыли. Она поглощает свет звезд, а затем отражает его, в том числе в инфракрасном диапазоне, в котором и был сделан снимок.

Особенности звездного образования. Подобные структуры обычно появляются на ранних стадиях слияния галактик, но в данном случае отсутствуют следы деформации кольца, которые обычно появляются в такие периоды. Как правило, на подобных "фотографиях" галактики напоминают образования со спиральными рукавами или бесформенные туманности. Но в этом случае ученым удалось снять только плоский "край" NGC 5866. 

Объяснить необычную структуру космического образования ученые пока не могут – "неудобное" положение галактики в пространстве затрудняет ее изучение. 

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Происхождение снимка. Spitzer сделал этот снимок в ходе "холодной" миссии, которая завершилась в 2009 году. Цветом маркируется свет, испускаемый в инфракрасном диапазоне с различными длинами волн. Голубой – для света с длиной волн 3,6 микрон, зеленый – 4,5 микрон, красный – 8 микрон. Голубой ореол вокруг пылевого диска выпускается звездами, которые составляют большую часть массы галактики.

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Исследование, Космос, Галактика, Меч, Учение, Звездных войн, Меч джедая.
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