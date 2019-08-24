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Технологии будущего: биопечать живых тканей и органов всего за пару секунд

Технологии будущего: биопечать живых тканей и органов всего за пару секунд
21:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны и Университетского медицинского центра Утрехта разработали быстрый оптический метод для моделирования сложных форм тканей и органов.

Их можно использовать для разработки и тестирования новых лекарств, восстановления поврежденных тканей и даже замены органов.

Инженеры уже создают искусственные органы и ткани, которые можно использовать для разработки и тестирования новых лекарств. Однако современные методы производства ограничивают их — ткани не могут быть свободной формы, а исследователи не могут достигать высокой жизнеспособности клеток.

Ученые разработали оптическую технику, позволяющую всего за несколько секунд изготовить сложные формы тканей в биосовместимом гидрогеле, содержащем стволовые клетки.

Исследователи отмечают, что технология изменит способ работы специалистов по клеточной инженерии, позволив им создать новое поколение персонализированных, функциональных органов с помощью биопечати.

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Методика называется объемной биопечатью. Для создания ткани исследователи проецируют лазер по вращающейся трубке, заполненной гидрогелем со стволовыми клетками. Всего через несколько секунд появляется сложная 3D-форма, подвешенная в геле.

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Наука, Технология, Клетки, Ткани, Биопечать.
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