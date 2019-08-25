Не только бомбами: Илон Маск предложил согреть Марс гигантскими зеркалами

Новости науки:Так можно будет терраформировать Красную планету и без ядерной бомбардировки

Идея терраформировать Марс - то есть изменить его условия настолько, чтобы он стал пригодным для жизни - владеет умами людей уже давно. Совсем недавно предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что нужно устроить на Красной планете множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа.

Однако спустя всего пару дней основатель компании SpaceX в одном из своих твитов сделал оговорку: можно не бомбардировать Красную планету, а "согреть" ее с помощью тысяч спутников на солнечных отражателях. Тогда климат на Марсе станет теплее, появится углекислый газ.

Больше свою идею Маск никак не прокомментировал.

Многие ученые неоднократно заявляли, что терраформировать Красную планету и превратить ее в нечто, хотя бы отдаленно напоминающее нашу Землю, сложно, другие - что вовсе невозможно.