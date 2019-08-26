В Украине провели огневые испытания ступени ракеты-носителя (Видео)

Новости науки:Ступень ракеты спроектирован КБ "Южное" и изготовленный на "Южмаше".

В Украине накануне 28-й годовщины Независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

Об этом сообщается на странице в Facebook.

"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.

Во время испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное".

Испытания признаны успешными.

В состав третьей ступени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирование. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".