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В Украине провели огневые испытания ступени ракеты-носителя (Видео)

В Украине провели огневые испытания ступени ракеты-носителя (Видео)
10:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости науки:Ступень ракеты спроектирован КБ "Южное" и изготовленный на "Южмаше".

В Украине накануне 28-й годовщины Независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

Об этом сообщается на странице в Facebook.

"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении. 

Во время испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". 

Испытания признаны успешными.  

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В состав третьей ступени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирование. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".

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Все по теме:

Технологии, Ракета, КБ "Южное", Циклон-4, Техно, Ракета носителя.
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