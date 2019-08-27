Магия вне Хогвартса: создан парашют, исчезающий после использования (Видео)

Новости науки:Американские химики представили материал, который позволит парашютам самоуничтожаться после использования.

Американские химики из Министерства обороны США разработали специальный материал для разведывательных беспилотников и парашютов, который сможет быстро разлагаться после использования. Описание работы ученых из Технологического института Джорджии опубликовано на сайте Psys.org.

Практически каждый полимер имеет предельную температуру, при преодолении которой он начинает распадаться на звенья-мономеры. Обычные бытовые полимеры имеют достаточно высокую предельную температуру, а также защиту от внешних факторов.

Новый материал создан на основе циклических полимеров, имеющих крайне низкую предельную температуру. Кроме того, при разрушении всего лишь одной цепи звенья материала начинают распадаться и самоуничтожаться.

Полимер можно уничтожить после подачи специального сигнала фотокатализаторам, когда устройство уже использовано. При этом подобный процесс можно изменять, например, ученым удалось заставить материал реагировать на ультрафиолет.