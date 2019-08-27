Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
"Лесная песня" и "Набукко": чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне
Чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне

Магия вне Хогвартса: создан парашют, исчезающий после использования (Видео)

Магия вне Хогвартса: создан парашют, исчезающий после использования (Видео)
19:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Американские химики представили материал, который позволит парашютам самоуничтожаться после использования.

Американские химики из Министерства обороны США разработали специальный материал для разведывательных беспилотников и парашютов, который сможет быстро разлагаться после использования. Описание работы ученых из Технологического института Джорджии опубликовано на сайте Psys.org.

Практически каждый полимер имеет предельную температуру, при преодолении которой он начинает распадаться на звенья-мономеры. Обычные бытовые полимеры имеют достаточно высокую предельную температуру, а также защиту от внешних факторов.

Новый материал создан на основе циклических полимеров, имеющих крайне низкую предельную температуру. Кроме того, при разрушении всего лишь одной цепи звенья материала начинают распадаться и самоуничтожаться.

Химия в движении: создан метод, позволяющий детально изучить химические реакции

Полимер можно уничтожить после подачи специального сигнала фотокатализаторам, когда устройство уже использовано. При этом подобный процесс можно изменять, например, ученым удалось заставить материал реагировать на ультрафиолет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Парашют, Наука, Химия, Материал, Полимер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Сериал &quot;Первые леди&quot;: кто сыграет Мишель Обаму
Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь