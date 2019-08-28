SpaceX протестировали прототип футуристического космического корабля Starhopper

Новости науки:Илон Маск сообщил, что "однажды Starship сядет на руду поверхность Марса".

Во вторник, 27 августа, в поселке Бока-Чика (штат Техас, США) компания Илона Маска SpaceX успешно протестировала реальный прототип своего космического корабля Starhopper, что переводится на русский как «Звездный прыгун».

Трансляция теста демонстрировалась в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX.

«Поздравляю команду SpaceX», - написал в Твиттере основатель компании Илон Маск.

В ходе испытания аппарат в 9 метров шириной и 30 метров высотой «подпрыгнул» на высоту 150 метров, был способен маневрировать в полете и планово вернулся на вторую посадочную площадку в ста метрах от места взлета.

В ходе первого летного испытания ранее в конце июля, корабль «подпрыгнул» лишь на 18 метров.

«Звездный прыгун» является первым прототипом так называемого «Starship» (рус. «Звездолет» - ред.), второй степени новой сверхтяжелой ракеты Илона Маска BFR (Big Falcon Rocket - рус. Ракета «Большой Сокол»).

Маск ранее заявлял, что эта ракета сможет доставить экипаж и грузы, в частности, на Марс, и вернуть космонавтов на Землю. Впоследствии BFR сможет обеспечить полеты на другие планеты Солнечной системы.

Кроме того, SpaceX утверждает, что Звездолет можно будет использовать для поездок в пределах нашей планеты. Так, путь из Нью-Йорка в Гонконг на этом «транспорте» будет занимать всего полчаса, а скорость полета будет достигать 25 тысяч километров в час.

Построение первой ступени ракеты-носителя Super Heavy, которая является частью BFR, может быть завершена уже в сентябре этого года. Кроме аппарата, который испытывался сейчас, еще два орбитальных прототипы «Звездного прыгуна» MK1 и МК2 сейчас находятся на финальной стадий построения.