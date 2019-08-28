Скачать
Среда, 28.08.2019
На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича
На торжественное заседание Рады IX созыва пригласят спикера времён Януковича
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
Степаненко рассказал, как Шахтер готовится к игре против Олимпика
SpaceX протестировали прототип футуристического космического корабля Starhopper
SpaceX протестировали прототип футуристического космического корабля Starhopper

SpaceX протестировали прототип футуристического космического корабля Starhopper

SpaceX протестировали прототип футуристического космического корабля Starhopper
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости науки:Илон Маск сообщил, что "однажды Starship сядет на руду поверхность Марса".

Во вторник, 27 августа, в поселке Бока-Чика (штат Техас, США) компания Илона Маска SpaceX успешно протестировала реальный прототип своего космического корабля Starhopper, что переводится на русский как «Звездный прыгун».

Трансляция теста демонстрировалась в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX.

«Поздравляю команду SpaceX», - написал в Твиттере основатель компании Илон Маск.

В ходе испытания аппарат в 9 метров шириной и 30 метров высотой «подпрыгнул» на высоту 150 метров, был способен маневрировать в полете и планово вернулся на вторую посадочную площадку в ста метрах от места взлета.

В ходе первого летного испытания ранее в конце июля, корабль «подпрыгнул» лишь на 18 метров.

«Звездный прыгун» является первым прототипом так называемого «Starship» (рус. «Звездолет» - ред.), второй степени новой сверхтяжелой ракеты Илона Маска BFR (Big Falcon Rocket - рус. Ракета «Большой Сокол»).

Маск ранее заявлял, что эта ракета сможет доставить экипаж и грузы, в частности, на Марс, и вернуть космонавтов на Землю. Впоследствии BFR сможет обеспечить полеты на другие планеты Солнечной системы.

Кроме того, SpaceX утверждает, что Звездолет можно будет использовать для поездок в пределах нашей планеты. Так, путь из Нью-Йорка в Гонконг на этом «транспорте» будет занимать всего полчаса, а скорость полета будет достигать 25 тысяч километров в час.

NASA и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам

Построение первой ступени ракеты-носителя Super Heavy, которая является частью BFR, может быть завершена уже в сентябре этого года. Кроме аппарата, который испытывался сейчас, еще два орбитальных прототипы «Звездного прыгуна» MK1 и МК2 сейчас находятся на финальной стадий построения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прототип, SpaceX, Илон Маск, Starhopper, Футуристический космический корабль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
02 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
03 Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
04 Британская актриса потрясла своим нарядом на красной дорожке
05 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Названы продукты, которые могут вызвать сонливость
Названы продукты, которые могут вызвать сонливость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь