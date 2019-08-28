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Женщины испытывают болевые ощущения сильнее, чем мужчины: какая несправедливость

Женщины испытывают болевые ощущения сильнее, чем мужчины: какая несправедливость
08:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Причиной этого может быть то, что женщины более подвержены всевозможным зависимостям.

Психолог Роджер Филлингам из Университета Флориды более 20 лет изучает гендерные различия и восприятие боли. Недавно он провел эксперимент с участием мужчин и женщин в возрасте от 45 до 85 лет, сообщает Medical Daily. Во время него он использовал различные болевые раздражители, в том числе давление, жар, холод и электрическую стимуляцию.

При помощи специальных зондов, воздействующих на кожу, добровольцев просили оценить поступающую и усиливающуюся боль по шкале от нуля до десяти.

"В основном женщины реагировали болезненнее на одни и те же стимулы, что и мужчины", - отмечает Филлингам.

Конечно, делает оговорку исследователь, может быть, что мужчины просто менее охотно признаются в том, что им больно. Между тем женщины по жизни несут "бремя боли", если вспомнить хотя бы о родах и ежемесячных спазмах.

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Кроме того, как отмечают ученые, женщины чаще страдают от хронической головной боли, депрессии, тревоги, болей в пояснице и шее. Представительницы слабого пола чаще обращаются к медикам, которые выписывают им обезболивающие препараты, в том числе опиоиды. Отсюда - проблема зависимостей от лекарств, наркотиков, алкоголя и сигарет, которые присущи скорее женщинам.

Таким образом, говорит Филлингам, исследование может помочь разработать более индивидуальные методы лечения. "В итоге нам могут понадобиться розовые и голубые таблетки, но прежде нужно понять, какие механизмы специфичны для женщин или для мужчин", - добавил он.

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Исследование, Боль, Женщины, Мужчины, Наука.
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