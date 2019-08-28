К земле несутся два астероида: подробности

Новости науки:В сентябре рядом с Землей пролетят сразу два крупных астероида.

14 сентября к Земле приблизятся сразу два крупных астероида — 2000QW7 и 2010CO1. Об этом говорится в сообщении службы космического мониторинга NASA.

Диаметр первого астероида, 2000QW7, составляет от 290 до 650 м — он считается достаточно крупным. Например, внутрь астероида может вместиться Останкинская башня, высота которой составляет 560 м.

2000 QW7 вращается вокруг Солнца на большой орбите, которая иногда пересекает орбиту Земли. Он пролетит около Земли со скоростью в 20,19 тыс. км/ч и максимально приблизится к нашей планете на расстояние в 5,3 млн км. Опасность столкновения, по мнению ученых из NASA, отсутствует.

Второй астероид, 2010CO1, имеет диаметр от 120 до 260 м и также вращается вокруг Солнца, делая полный оборот за 372 земных дня. Космическое тело также приблизится к Земле на 5,3 млн км, а опасность столкновения оценивается как крайне низкая.