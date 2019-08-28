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Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

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Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
22:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые с помощью инструмента CRISPR/Cas9 отредактировали геном незрелых неоплодотворенных яйцеклеток коричневых анолисов (Anolis sagrei).

В результате этого процесса получились первые рептилии с отредактированным ДНК — ящерицы-альбиносы. Исследование генетиков из Университета Джорджии во главе с профессором Дугласом Менке опубликовано в издании Cell Reports.

Ученые раньше практически никогда не экспериментировали с редактированием ДНК у рептилий. В отличие от млекопитающих, сперматозоиды внутри рептилий долгое время находятся в яйцеводах, при этом оплодотворение яйцеклеток в это время не происходит и не ясно, когда именно нужно запускать CRISPR.

Группа генетиков под руководством Дугласа Менке решила отредактировать геном неоплодотворенной незрелой яйцеклетки коричневых анолисов (Anolis sagrei). В результате должна была измениться последовательность нуклеотидов только в материнских копиях гена.

После редактуры ученые выявили изменения секвенированием ДНК. Всего были введены измененные белки в 146 яйцеклеток. Редактура происходила в гене tyr, который отвечает за окраску ящериц. Ученые планировали вывести его из строя — это позволило бы сделать из анолисов альбиносов.

CRISPR: очередное доказательство универсальности редактора генома

При этом ящерицы, как и млекопитающие, чувствительны к отсутствию этого пигмента, поскольку имеют особую область в клетчатке: изменение этого гена может привести к ухудшению зрения.

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Наука, ДНК, Ящерица, Геном, CRISPR, Альбинос, Ящерица-альбинос.
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