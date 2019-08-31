Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе

Новости науки:Считалось, что они вымерли в 1992 году.

Практически все летучие мыши, которых обнаружили исследователи, обитают в одной пещере на западе Кубы; их осталось около 750. Ученые подчеркивают тяжелое положение этих животных, утверждая, что cреда их обитания разрушается.

Кубинская большая воронкообразная летучая мышь была вновь открыта после того, как в 1992 году исследовали объявили ее вымершей. Остатки этого вида теперь обнаружили на Кубе и соседних островах, что свидетельствует об их широком распространении.

Во время экспедиции исследователи использовали различные цвета лака для ногтей, чтобы отметить летучих мышей. Так они хотят различать и пересчитывать их, надеясь, что это поможет сохранить вид.

Популяция летучих мышей находится под угрозой из-за антропогенного воздействия и обрушения пещеры из-за тепловой нестабильности. Изменение климата представляет еще один риск для животных.

"Наша перепись заняла много времени, нужно было отметить всех летучих мышей. Но это невероятная привилегия — подобраться так близко к редким животным", — отметили ученые.