Ученые доказали, что гранатовый сок замедляет старение людей

Новости науки:Гранатовый сок задерживает процесс старения человека.

Старение является одной из главных причин возникновения широкого круга заболеваний, поэтому ученые со всего мира пытаются любыми способами его замедлить. В 2016 году было доказано, что вырабатываемое при употреблении гранатового сока вещество уролитин А улучшает состояние мышечных тканей пожилых мышей, а теперь исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны доказали, что такой же эффект можно наблюдать и на людях.

Считается, что вещество уролитин А способно активизировать мышечную ткань живых организмов и уничтожать поврежденные митохондрии, которые являются своеобразными энергетическими станциями клеток. Исследователями было замечено, что после удаления неработающих митохондрий, здоровые органеллы с такими же функциями начинают делиться и размножаться. В конечном итоге, в организме живого существа начинает производиться больше энергии, и старение происходит гораздо медленнее, чем обычно.

Мышечные ткани можно обновить

В 2016 году такой эффект наблюдался у червей вида Caenorhabditis elegans и мышей. В их организмы была введена доза уролитина А, и впоследствии обнаружилось, что черви начали жить на 46% дольше своих собратьев, а у мышей на 42% улучшилась выносливость. При всем этом, повышение характеристик происходило за счет улучшения мышечных клеток, а не из-за и увеличения их количества.

Эксперимент на людях

После эксперимента на животных, профессор Нейт Шевчик предположил, что вещество может оказывать такой же эффект и на человеческий организм. В конечном итоге, гипотеза была проверена на 60 пожилых добровольцах — их разделили на несколько групп, и давали по 250, 500 и 1000 миллиграммов уролитина А. На протяжении всего исследования, участники вели малоподвижный образ жизни.

При завершении эксперимента ученые взяли у испытуемых анализы крови и проверили, содержатся ли в них биомаркеры введенного вещества. Получив этому подтверждение и обнаружив, что ни у кого из них не возникли побочные эффекты, ученые огласили результаты исследования. Оказалось, что группа употребившая по 500 и 1000 миллиграммов уролитина А действительно избавилась неработающих митохондрий, и нейтрализовала последствия малоподвижного образа жизни.

Польза гранатового сока

В конечном итоге можно считать, что гранатовый сок действительно положительно влияет на здоровье людей. Пищевые добавки и лекарства с содержанием уролитина А могут появиться в продаже уже совсем скоро, однако перед этим исследователям важно провести еще ряд проверок. Перед употреблением соков, разумеется, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Замедлить старение можно и более экстремальными способами — например, при помощи переливания молодой крови. Эффективность этой процедуры была доказана в ходе лабораторного эксперимента на мышах, однако технология может быть опасной — об опасениях ученых можно почитать в нашем материале.

Обсудить эту и другие новости науки и технологий, как всегда, можно в нашем Telegram-чате. Там вы всегда найдете с кем пообщаться, и будете оставаться в курсе всех свежих материалов нашего сайта!



