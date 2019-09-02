Ученым впервые удалось вырастить зубную емаль

Новости науки:Зубная эмаль — самая твердая ткань в нашем организме от других, она не регенерирует и после разрушения теряется навсегда.

Считается, что не менее чем у трети людей эмаль поражена кариесом, который лечат с использованием дорогостоящих синтетических материалов, сплавов и керамики.

Впрочем, в будущем восстанавливать полости больных зубов можно будет с помощью "естественного"материала — самой эмали. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, Чжаомин Лю (Zhaoming Liu) и его коллеги из Чжэцзянского университета сообщают об успехе в получении искусственной эмали, полностью имитирующей ее естественную сложную структуру.

Такие попытки предпринимались и раньше, но лишь теперь ученые смогли синтезировать кластеры фосфата кальция (главного компонента эмали) диаметром всего в 1,5 нанометра.

Это намного лучше предыдущих результатов: такие маленькие размеры обеспечивают чрезвычайно плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали. Добиться этого удалось, используя триэтиламин, замедлявший слипание растущих кластеров.