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Ученым впервые удалось вырастить зубную емаль

Ученым впервые удалось вырастить зубную емаль
09:23 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay.com

Новости науки:Зубная эмаль — самая твердая ткань в нашем организме от других, она не регенерирует и после разрушения теряется навсегда.

Считается, что не менее чем у трети людей эмаль поражена кариесом, который лечат с использованием дорогостоящих синтетических материалов, сплавов и керамики.

Впрочем, в будущем восстанавливать полости больных зубов можно будет с помощью "естественного"материала — самой эмали. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, Чжаомин Лю (Zhaoming Liu) и его коллеги из Чжэцзянского университета сообщают об успехе в получении искусственной эмали, полностью имитирующей ее естественную сложную структуру. 

Такие попытки предпринимались и раньше, но лишь теперь ученые смогли синтезировать кластеры фосфата кальция (главного компонента эмали) диаметром всего в 1,5 нанометра.

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Это намного лучше предыдущих результатов: такие маленькие размеры обеспечивают чрезвычайно плотную упаковку кластеров в структуры, подобные натуральной зубной эмали. Добиться этого удалось, используя триэтиламин, замедлявший слипание растущих кластеров.

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Китай, Ученые, Зубы, Медики, Наука, Зубная эмаль, Эмаль.
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