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Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новости науки:Магнитная буря началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.

Магнитная буря началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.

Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле. Об этом сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. "Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - говорится на сайте института.

Максимальные всплески, которые фиксируются учеными, составляют два балла по пятибалльной шкале. Она связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра. "Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также её сила - прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня", - говорится в сообщении.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Отмечается, что "более крупное событие регистрировалось за прошедшие восемь месяцев лишь однажды - в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5".

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"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придёт к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", - заявляют ученые.

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Земля, Магнитная буря, Наука, Месяц, Учение.
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