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Не только наследственность: на здоровье сердца влияет пассивный образ жизни

Не только наследственность: на здоровье сердца влияет пассивный образ жизни
18:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые выяснили, что болезни сердца обусловлены нездоровым образом жизни больше, чем генетической предрасположенностью.

В работе, представленной на конгрессе Европейского общества кардиологии, исследовалось влияние наследственных и прижизненных факторов на риски ранних заболеваний сердца.

В исследовании приняли участие 1075 человек. Из них у 555 пациентов была диагностирована так называемая преждевременная ишемическая болезнь сердца с анамнезом, включавшим стабильную и нестабильную стенокардию, сердечный приступ, а 520 человек составили контрольную группу. Средний возраст и половой состав: 45 лет, 87% мужчины - в основной группе, 44 года и 86% мужчин - в контрольной. Пациенты и контрольные группы набирались из базы данных Genes in Madeira и Coronary Disease (GENEMACOR). По обеим группам замерялись факторы риска и генетические предрасположенности.

Преждевременная ишемическая болезнь сердца, то есть ранняя (до 55 лет) патология снабжения кровью миокарда, возникает из-за поражения коронарных артерий. Мужчины страдают от этого заболевания чаще женщин, этим обусловлен гендерный состав участников исследования.

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У участников исследования замеряли пять модифицируемых факторов риска: частое курение, отсутствие физической активности, диабет, повышенный уровень холестерина, высокое давление. Также всем участникам провели секвенирование генома, чтобы оценить риски ишемической болезни сердца или, например, повышенного давления, которые могут быть связаны с наследственностью.

Семьдесят три процента пациентов имели как минимум три фактора риска из пяти. При этом в контрольной группе три фактора и более имели всего тридцать один процент людей. Кроме того, факторы оказались прочно связаны с ишемической болезнью сердца: в обеих группах вероятность ее возникновения росла экспоненциально с каждым новым фактором риска. Вероятность развития заболевания была в три раза выше при наличии одного фактора, в семь раз выше - при наличии двух, а в 24 раза выше - при наличии трех.

Генетическая оценка риска, содержащая 33 варианта, которые, как предполагается, способствуют развитию ишемической болезни сердца, а также предрасположенности к другим факторам, показывает, что средний балл у пациентов - по сравнению с контрольной группой - выше. Однако, по результатам работы, вклад генетики в риск возникновения и развития ишемической болезни сердца снизился, так как выросло количество модифицируемых факторов.

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Автор исследования, доктор Жоао А. Соуза из больницы Фуншала, Португалия, отмечает: "В своей клинической практике мы часто слышим, как молодые пациенты с преждевременными сердечными заболеваниями "ищут убежища" и объяснений в своей генетике/семейной истории. Однако, если посмотреть на данные нашего исследования, эти молодые пациенты часто бывают курильщиками, физически неактивными, с высоким уровнем холестерина и высоким кровяным давлением - и все это можно изменить".

Как указывают авторы, несмотря на то, что данные подтверждают влияние генетики на развитие ишемической болезни сердца, внешние факторы влияют намного сильнее. И чем больше внешних факторов, тем меньшую роль играет собственно генетическая предрасположенность. При этом именно пациенты с такой предрасположенностью должны быть внимательнее к тому, чтобы вести здоровый образ жизни.

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"Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что люди с семейной историей преждевременных пороков сердца должны вести здоровый образ жизни, поскольку их плохое поведение может быть более серьезным фактором, способствующим развитию сердечных заболеваний, чем генетика. Это означает, что нужно бросить курить, регулярно заниматься спортом, соблюдать здоровую диету, а также проверять артериальное давление и уровень холестерина", - подытоживает Соуза.

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Сердце, Здоровье, Образ жизни, Наследственность, Болезни сердца.
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