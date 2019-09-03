На Луне обнаружено необычное вещество

Новости науки:Согласно записям аппарата, этот материал отличался от окружающего реголита по форме, цвету и текстуре. К сожалению, снимки вещества пока не опубликованы.

Китайский лунный вездеход Yutu-2 обнаружил в одном из кратеров на Луне неизвестное вещество, которое китайское космическое агентство назвало "гелем с таинственным блеском".

Об этом сообщает Science Alert.

"Хотя китайские ученые еще не раскрыли, что это может быть, лучшая версия заключается в том, что материал - это стекло, образовавшееся в результате удара, нанесенного кратером", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 28 июля - через три дня после начала двухнедельного лунного дня - научная группа Yutu-2 в Пекинском центре аэрокосмического управления готовилась отключить вездеход для "полуденного сна", защищающего механизмы от перегрева.

Однако член команды Ю Тянь увидел что-то необычное в кратере, просматривая панораму, снятую Yutu-2. Поэтому исследователи решили оставить вездеход активным немного дольше, переместив его в кратер для лучшего обзора.

Эксперты отмечают, что поверхность Луны достаточно сухая, поэтому возможно, что материал, обнаруженный аппаратом, является скорее затвердевшим расплавленным материалом, нежели мягким, похожим на желе веществом.