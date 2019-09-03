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На Луне обнаружено необычное вещество

На Луне обнаружено необычное вещество
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Согласно записям аппарата, этот материал отличался от окружающего реголита по форме, цвету и текстуре. К сожалению, снимки вещества пока не опубликованы.

Китайский лунный вездеход Yutu-2 обнаружил в одном из кратеров на Луне неизвестное вещество, которое китайское космическое агентство назвало "гелем с таинственным блеском".

Об этом сообщает Science Alert.

"Хотя китайские ученые еще не раскрыли, что это может быть, лучшая версия заключается в том, что материал - это стекло, образовавшееся в результате удара, нанесенного кратером", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 28 июля - через три дня после начала двухнедельного лунного дня - научная группа Yutu-2 в Пекинском центре аэрокосмического управления готовилась отключить вездеход для "полуденного сна", защищающего механизмы от перегрева.

Однако член команды Ю Тянь увидел что-то необычное в кратере, просматривая панораму, снятую Yutu-2. Поэтому исследователи решили оставить вездеход активным немного дольше, переместив его в кратер для лучшего обзора. 

Землю накрыла мощная магнитная буря

Эксперты отмечают, что поверхность Луны достаточно сухая, поэтому возможно, что материал, обнаруженный аппаратом, является скорее затвердевшим расплавленным материалом, нежели мягким, похожим на желе веществом.

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Все по теме:

Исследования, Луна, Космос, Наука, Вездеход, Лунный вездеход Yutu-2, Yutu-2.
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