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Исследователи нашли в метеорите "неестественный" минерал

Исследователи нашли в метеорите "неестественный" минерал
20:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые обнаружили внутри астероида минерал, который ранее никогда не наблюдался в природе.

До сих пор считалось, что такое вещество может появиться лишь в процессе промышленной выплавки стали, однако оно было внутри космического тела.

Космическое тело упало в Австралии еще в 1950-х годах. Его исследовали больше, чем полвека. И только сейчас ученые установили, что внутри метеорита – эдсткоттит, который странным образом был образован естественным путем.

Как пишет Newsweek, железный метеорит красного и черного цвета нашли в Виктории, Австралия, за три мили от городка Веддерберн. Ученый Джефри Боннин из Австралийского национального университета убежден, что метеорит сформировался внутри расплавленного ядра планеты. Он откололся и попал в открытый космос после ее гибели миллионы лет назад.

С 1951 года ученые отрезали по кусочку от космического камня, чтобы исследовать его химический состав. Сейчас от него осталось лишь 2,5 унции. Метеорит хранится в Музее Виктории. В 2018 году Чи Ма из Калифорнийского технологического института и Алан Рубин из Университета Калифорнии получили образец метеорита. Они хотели проверить, нет ли в его составе редких минералов.

На Луне обнаружено необычное вещество

Во время своей работы они обнаружили, что камень содержит эдскоттит. Этот минерал известен человечеству. Но считалось, что он формируется только в процессе промышленной выплавки металла. Его никогда не находили в природных условиях.

Издание пишет, что минералы не получают название до обнаружения в природных источниках. Поэтому теперь исследователи получили официальное право дать имя веществу, которое раньше считалась только искусственным.

"Минерал получил название в честь Эдварда Скотта, пионера космологической химии из Гавайского университета, который сделал весомый вклад в исследование метеоритов", - объяснили ученые свое решение.

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Исследования, Наука, Метеорит, Неестественные минералы.
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