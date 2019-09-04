Исследователи планируют собраться в Риме, чтобы защитить Землю (Видео)

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Среда, 04.09.2019
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11:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay.com

Новости науки:Ученые из США и Европы планируют собраться в Риме, чтобы обсудить миссию двух космических кораблей, которая может отклонять от Земли астероиды.

Эта миссия известна под названием "оценка отклонения удара астероида" (Asteroid Impact Deflection Assessment или AIDA). Ее цель состоит в том, чтобы изменить орбиту небольшого астероида - "Дидимуна", - который вращается вокруг Дидимоса - находящегося между Землей и Марсом небесного тела. 

Сделать это ученые планируют с помощью удара одним космическим аппаратом. Затем второй космический аппарат обследует место падения и соберет максимально возможные данные о последствиях этого столкновения. Трехдневный международный семинар AIDA состоится 11-13 сентября в центре Рима, в части бань императора Диоклетиана, которые в прошлом веке служили планетарием. 

Участники поделятся текущим прогрессом в строительстве двух космических аппаратов, входящих в состав AIDA, включая большое количество наноспутников, которые два крупных аппарата будут нести на борту. Также ученые расскажут о последних результатах астрономических исследований, предпринятых для получения дополнительной информации об астероиде Дидимосе и его спутнике. 

Одна из частей миссии - аппарат DART - уже производится NASA и вскоре будет готов. Запустить его планируется летом 2021 года. Если все пойдет по расписанию, DART столкнется с спутником Дидимоса в сентябре 2022 года на скорости 6,6 километра в секунду. После этого на место столкновения должен прибыть второй аппарат - Hera, - который производится Европейским космическим агентством. Он должен будет провести измерения орбиты астероида, его массы и формы кратера. 

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Результаты, полученные Hera, позволили бы исследователям лучше смоделировать столкновение космического аппарата с небесным телом. В будущем это позволит создать системы для отклонения орбиты астероидов, представляющих реальную угрозу для нашей планеты.

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Земля, Луна, Ученые, Наука, Астероиды, Месяц, Сонце.
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