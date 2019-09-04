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Среда, 04.09.2019
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Ученые заявили, что селфи с дикими животными вызывает у них стресс

Ученые заявили, что селфи с дикими животными вызывает у них стресс
12:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости науки:Фото без непосредственного контакта с животными повышают общую осведомленность о состоянии окружающей среды.

Селфи с дикими животными прерывают кормление, размножение, снижают рождаемость и вызывают эмоциональный и физический стресс. Об этом ученые сообщили на международной конференции в Новой Зеландии, передает The Guardian.

"Проблема селфи в дикой природе состоит в том, что оно почти всегда лишено смысла. Например, если фото несет месседж о сохранении окружающей среды, другие люди видят просто объятия с пингвинами и тоже это хотят сделать", – рассказал профессор из Отаго Филипп Седдон. В то же время хорошими фотографиями, по мнению ученых, можно называть те, где нет контакта животного и человека: животное не сдерживают и не держат в неволе.

Такие фото повышают осведомленность о состоянии окружающей среды. В Новой Зеландии уже запретили фотографироваться с редкими пингвинами, поскольку подсветка телефонов, шум, движение и вспышки "неоспоримо" влияют на состояние птиц. Однако туристы все равно часто бегают за пингвинами, пытаются их перехватить или забрать. Вмешательство может помешать птицам кормить птенцов или охотиться на еду. Ученые отмечают, что эти животные являются дикими видами.

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Хоть они и находятся в модифицированном человеком мире, но это не означает, что мы должны с ними таким образом контактировать. Как сообщается, свыше 180 стран Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) запретили экспорт слонов из четырех африканских стран на другие континенты.

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Наука, Селфи, Селфи с животными, Селфи с дикими животными, Физический стресс.
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