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Среда, 04.09.2019
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Найдена опасность в спутниках Маска

Найдена опасность в спутниках Маска
15:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Существует угроза столкновения с космическим мусором, который может вывести их из строя.

В мае 2019 года компания Илона Маска SpaceX начала реализовывать свой проект Starlink. Тогда было запущено несколько десятков спутников для раздачи высокоскоростного интернета. Однако, ученые видят определенную опасность для существования этих спутников.

Недавно один из спутников SpaceX Starlink чуть не задел спутник Европейского космического агентства. При этом в SpaceX не хотят скорректировать траекторию полета своих аппаратов.

Именно эта ситуация вызывает обеспокоенность у астрономов и ученых. Ведь сейчас на орбите расположены более 2 тысяч рабочих спутников. 

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При этом спутники от Starlink повысят опасность столкновений космических объектов на разных орбитах Земли. В худшем случае это приведет к эффекту Кесслера – абсолютное загрязнения околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.

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Все по теме:

Спутник, Земля, Космос, Опасность, Спутники Маска.
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