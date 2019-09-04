Неожиданный фактор, снижающий пользу физических упражнений

Новости науки:Использование средств для полоскания уничтожает бактерии полости рта, которые играют важнейшую роль в регуляции кровяного давления после физических нагрузок.

Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта. Работа опубликована в журнале Free Radical Biology and Medicine.

Во время тренировки сосуды расширяются: поступающий оксид азота вызывает расслабление гладких мышц сосудов, за счет чего увеличивается их диаметр. Это усиливает кровоснабжение активно работающих мышц. После нагрузки кровообращение остается интенсивным, а сосуды — расширенными, из-за этого снижается давление. Этот эффект, известный как посттренировочная гипотензия, важный для периода восстановления после тренировок и набора мышечной массы, оказался более сложно устроен, чем ранее считалось.

В предыдущих работах предполагалось, что оксид азота включен только в механизм работы сосудов во время тренировки, но не после нее. Также раньше считалось, что продукт его разложения — нитрат — не участвует в управлении этими реакциями. Однако работы последних лет показали, что нитраты из организма выводятся слюнными железами.

Чтобы оксид азота выделялся эффективнее, нужно, чтобы в организм поступали нитриты азота. Эти соединения, как раньше предполагалось, получались из разложения самого оксида азота, выделяемого клетками эндотелия сосудов непосредственно во время тренировки.

Оказалось, основная масса нитритов получается благодаря живущим во рту здорового человека микроорганизмам. Бактерии полости рта обрабатывают нитраты и выделяют в слюну нитриты. Проглатывая слюну, человек получает и нитриты, быстро всасывающиеся и включающиеся в процесс кровообращения.

Антибактериальные полоскания рта нарушают эту цепочку и приводят к ухудшению восстановительного периода после тренировки. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы провели эксперимент.

В двойном слепом перекрестном исследовании участвовали 23 здоровых добровольца без болезней полости рта. Они тренировались на беговой дорожке полчаса, после чего полоскали рот через минуту после пробежки, спустя 30 минут, час и полтора. У участников мерили давление, брали образцы крови до упражнений и через два часа после. На протяжении всего периода наблюдений запрещалось есть и пить что-либо, кроме воды. Участникам выдавали антибактериальный ополаскиватель или безвредный для бактерий плацебо-полоскатель.

Выяснилось, что через час после тренировки эффект снижения давления был на 60% хуже при полоскании антибактериальным средством по сравнению с плацебо, а через два часа он совсем пропадал. Кроме того, уровень нитритов в крови повышался после физнагрузки только у тех, кто полоскал рот плацебо.

Результаты работы указывают, что при планировании физических упражнений важно правильно ухаживать за полостью рта. Кроме того, как и многие исследования в смежных областях, эти данные показывают, что антибактериальные средства следует применять с большой осторожностью, а риски от их использования могут возникать в совершенно неожиданных областях.