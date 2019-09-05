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Найдены артефакты различных исторических периодов (Фото)

Найдены артефакты различных исторических периодов (Фото)
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости науки:В Мезинском парке археологи нашли артефакты разных периодов истории Подесенья.

Во время исследования городища Свердловское-1 возле с.Деснянское Коропского района Черниговщины (территория Мезинского национального природного парка) археологическая экспедиция Национального университета "Черниговский коллегиум им. Т.Г. Шевченко" нашли интересные и разнообразные вещи разных периодов истории Подесенья - от бронзового века до времен образования Древней Руси.

Об этом на своей странице в Facebookсообщила руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, доцент института истории, этнологии и правоведения указанного университета Елена Черненко.

"В результате работ удалось получить исключительно интересные и разнообразные материалы, иллюстрирующие разные периоды истории Подесенья - от эпохи бронзы до времен образования Древней Руси. Среди находок выделяются бронзовая цепочка и подвеска-лунница с выемчатой эмалью III-IV ст. н.э., а также комплекс социально престижных вещей (украшения, предметы вооружения), входившие в состав инвентаря жилой постройки роменской археологической культуры (конец I - начало II тыс. н.э.). Финальному периоду существования жилья соответствует находка арабской монеты-дирхема 899 г. чеканка", - сообщила Черненко. 

Для перемещения массивных блоков в древней Греции использовались специальные рычаги: новая гипотеза

Археолог отметила, что исследуемое сооружение демонстрирует очень важный период в истории региона Чернигово-Северщины - время его включения в административную систему древнерусского государства.

Раскопки проводились в августе текущего года.

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Исследования, Наука, Археологи, Раскопки, Мезинский парк.
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