Для перемещения массивных блоков в древней Греции использовались специальные рычаги: новая гипотеза

Новости науки:Отметины на блоках храмов позволили реконструировать одну из древнейших техник подъема тяжелых каменных плит.

Масштабная каменная архитектура - одна из главных гордостей древнегреческой цивилизации. Здесь были применены не только многие базовые архитектурные концепции, но и инженерные приемы, необходимые для такой работы. Уже с конца VI века нашей эры греки использовали подъемные краны для перемещения массивных каменных блоков. Считается, что до того они полагались на наклонные скаты из бревен и земли, которые по завершении стройки разбирали, как это делали еще строители в Древнем Египте.

Однако Алессандро Пьераттини (Alessandro Pierattini) из Университета Нотр-Дам выдвинул новую гипотезу. В статье, опубликованной в журнале Annual of the British School at Athens, он описывает другую технологию подъема, которая, судя по найденным на камням отметинам, могла использоваться древнегреческими мастерами еще с середины VII века до нашей эры. Ученый интерпретирует эти отметины как углубления для тросов, рычагов и деревянных катков. С их помощью тяжелые плиты укладывались одна на другую, после чего веревки можно было вытянуть.

Лучше один раз увидеть: анимированная реконструкция

По расчетам ученого, такая система позволяла поднимать грузы до 400 килограммов. Возможно, она была изобретена в Коринфе и также использовалась при строительстве кораблей: именно здесь Пьераттини нашел древнейшие руины, плиты которых сохранили углубления, параллельными линиями идущие вдоль основания и одного ее торца. Он даже провел физическую реконструкцию технологии, показав, что такие борозды полезны и для подъема массивных камней, и для их плотной укладки один к другому.

Каменные блоки из храма Посейдона в Истмии, близ Коринфа, сохранили возможные следы использования необычного метода подъема

"Для таких тяжелых блоков и при мощном трении между ними ровная укладка была проблемой, - пишет Пьераттини. - Даже в поздние времена для таких манипуляций в камне вытачивались отверстия под металлические рычаги. Отметины, на которые до сих пор обращали недостаточно внимания, позволили показать, что строители ранних храмов Коринфа и Истмии уже использовали рычаги для установки блоков".