Скачать
Четверг, 05.09.2019
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)

Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)

Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)
12:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Во время своей миссии Солнечный зонд уже дважды облетел вокруг звезды и сделал первый снимок изнутри атмосферы Солнца.

Солнечный зонд Parker – первый в истории космический аппарат, который предназначен для изучения Солнца с близкой дистанции. 

Один из инструментов на борту зонда – широкоугольный датчик, состоящий из двух телескопов, предназначенный для захвата видимых проявлений солнечной активности, сообщает Digital Trends.

Что можно увидеть на видео? На опубликованном видео Солнце находится слева за кадром, а на экране четко видно солнечный ветер – поток ионизированных частиц слева направо. В правой части кадра можно разглядеть яркую точку – планету Меркурий, и центр Млечного Пути. Белые полосы, проходящие через изображение, представляют собой частицы пыли. 

Найдена опасность в спутниках Маска

Мы очень счастливы. Нам удалось собрать как минимум вдвое больше данных, чем мы изначально рассчитывали получить с этих первых двух проходов перигелия, – отметил директор отдела гелиофизики в штаб-квартире NASA Ники Фокс.

Будущие задачи зонда. Следующая стадия зонда – еще одна фаза перигелия, а в конце декабря он должен совершить облет Венеры. Это даст ученым больше шансов собрать новые данные о звезде, ведь аппарат использует гравитацию планеты для корректировки траектории полета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Солнце, Наука, Видео, Ветер, Солнечный ветер, солнечный зонд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Эффективно сбрасываем вес после 50
05 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка
Экс-главу НКРЭКУ Вовка арестовали заочно
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
Заработал Высший антикоррупционный суд
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь