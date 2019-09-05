NASA выбрало миссии, которые займутся исследованием космической погоды

Новости науки:NASA выбрало три миссии для изучения активности Солнца и космической погоды.

В список участников программы войдут три претендента — миссии EUVST, AETHER и EZIE, на каждую будет выделено по $400 тыс.

Солнечные бури возникают, когда солнечные вспышки вызывают выбросы коронарной массы — массивных магнитных облаков заряженного газа. Когда эти заряженные частицы взаимодействуют с верхней атмосферой Земли, возникают Северное и Южное сияния.

Такие солнечные погодные явления могут причинить серьезный урон наземной инфраструктуре: например, привести к отключению радиосвязи, нарушить работу сетей мобильной связи и даже повредить спутники. Риск велик, поэтому военному, энергетическому, авиационному и транспортному секторам необходимо планировать потенциальные проблемы, которые могут вызывать явления солнечной погоды.

Первая миссия, EUVST, займется исследованием взаимодействия солнечного материала — горячей плазмы — и магнитных полей, которое приводит к увеличению солнечной активности и выбросам корнальных масс. Аппарат миссии будут запущен в 2025 году.

Вторая миссия получит название AETHER и займется исследованием ионосферы и термосферы. Аппарат, расположенный на борту МКС, должен будет определить, как они реагируют на геомагнитные бури.

Третья миссия, EZIE, исследует структуру потока электронов, которые движутся около земных полюсов и вызывают северное сияние. Данные миссии позволят лучше понять, что приводит к возникновению этого явления и позволят прогнозировать возникновение солнечных бурь, считают в NASA.