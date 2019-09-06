Природный "кондиционер": для чего тираннозавру нужны были отверстия в голове

Новости науки:Ученые из Медицинской школы Университета Миссури выяснили предназначение двух отверстий в передней части черепа тираннозавра.

В отверстиях находились кровеносные сосуды, которые позволяли ящеру регулировать температуру внутри черепа — по сути, служили биологическим кондиционером. Описание исследования опубликовано на сайте университета.

Один из самых знаменитых динозавров, тираннозавр (T.Rex) жил в меловой период около 68–66 млн лет назад. Длина ящера от головы до хвоста составляла около 12,3 м, а вес — более 14 т.

Ученые занимаются исследованиями тираннозавра с начала XX века — однако до сих пор не смогли ответить на вопрос, каким образом динозавр регулировал температуру своего тела. Вплоть до 1960-х годов тираннозавр считался хладнокровным, поскольку относился к рептилиям — однако более поздние исследованиям показали, что ящер, скорее всего, являлся теплокровным.

Теперь исследователи выяснили, что за терморегуляцию у тираннозавров отвечали два отверстия на передней части черепа — хотя раньше считалось, что в них находятся мышцы челюсти.

Аналогичные отверстия существуют у аллигаторов — исследователи просветили несколько особей, живущих в зоопарке Сент-Огастин во Флориде, тепловизором.

В результате выяснилось, что аллигаторы используют тот же механизм терморегуляции, что и тираннозавры.