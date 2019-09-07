Они всегда рядом: кто живет у вас в ковре

Новости науки:Возможно вы даже не догадывались: огромное количество паразитов живет с вами по соседству.

Знаете ли вы, что прямо сейчас под вашими ногами вполне может находиться целая колония существ, чей внешний вид может вдохновить Стивена Кинга на написание нового шедеврального ужастика. Несмотря на свой отталкивающий вид, эти удивительные существа настолько крошечные, что разглядеть их может только мощный микроскоп. Специально для тех, у кого такового не имеется, подборка невероятных организмов, которых вы еще никогда не видели.

Кто живет у вас в ковре?

Тот самый ковер, который, возможно, прямо сейчас находится у вас под ногами, представляет из себя надежное укрытие для таких микроорганизмов, как пылевые клещи, плесень, ковровые кожееды и некоторые бактерии. В коврах с длинным ворсом часто можно отыскать таких существ, как дерматофагоидесы. Для всех этих существ ваша квартира представляет из себя настоящий гастрономический рай, где в качестве основных источников энергии для паразитов выступает отмершая человеческая кожа. Казалось бы, что таким необычным образом природа самоочищается, а ваша квартира только оздоравливается от грязи и пыли, но вот здесь-то нас и ожидает подвох. Дело в том, что ковровые паразиты выделяют за свою жизнь такое количество экскрементов, вес которых превосходит собственный вес микроскопического организма в 200 раз. Постоянный контакт с вредными веществами способен вызвать у человека появление различных видов аллергий, кашля и головокружений. Кроме того, из-за воздействия токсинов у человека существует риск сильно снизить иммунитет.

Кто такие сапрофиты?

Сапрофиты — это такие микроорганизмы, которые в природе выполняют функцию переработки органических веществ в простые неорганические соединения. К ярким представителям сапрофитов относятся уже упомянутые выше пылевые клещи, которые несмотря на свой малоприятный внешний вид, в природе считаются своеобразными “санитарами”, без которых планета попросту бы задохнулась в собственных отходах. Кроме того, именно сапрофиты участвуют в процессе молочнокислого брожения и, благодаря этим микроорганизмам, на нашем столе всегда имеются молоко, сметана, творог и сыр.

Сапрофиты живут колониями до 10 тысяч насекомых, причем их популяция может меняться в течение года. Большое скопление этих существ в пыли способно вызвать хронический насморк и аллергию у людей с ослабленным иммунитетом. Для того, чтобы избежать какого-либо вреда, наносимого данными микроорганизмами, ученые рекомендуют не откладывать влажную уборку на потом.