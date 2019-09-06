Скачать
Пятница, 06.09.2019
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Луценко: Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Гончарук созывает Кабмин
Гончарук созывает Кабмин
Игрок Динамо попал в топ-5 самых дорогих исполнителей на своей позиции в ЛЕ
Цыганков попал в топ-5 самых дорогих вингеров Лиги Европы
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)

Как избавиться от паразитов с помощью обычного лука

Как избавиться от паразитов с помощью обычного лука
13:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Глисты, или гельминты, могут представлять довольно серьезную опасность для здоровья человека.

Попадая в организм, они вызывают поражение отдельных органов и тканей. Как правило, личинки или яйца глистов проникают в тело человека через грязную пищу или воду, плохо вымытые руки, сырую рыбу или мясо. А затем начинают расти и развиваться, питаясь соками человека. 

Определить наличие глистов можно по ряду симптомов: 

  • запоры или поносы,
  • тошнота, реже — рвота,
  • снижение трудоспособности,
  • резкое повышение или понижение аппетита,
  • головная боль,
  • боль в области живота,
  • анальный зуд (иногда);
  • нарушение сна. 

При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, так как именно он сможет поставить точный диагноз после проведения анализа на яйца глист. 

В домашних условиях при подозрении на глистов сразу следует обратиться к препаратам из лука. Содержащиеся в них фитонциды убивают патогенные микроорганизмы, а слизистые вещества стимулируют процесс выведения из организма яиц или личинок глистов, а также продуктов их жизнедеятельности вместе с калом. 

Укус ужа: первая помощь

Рецепт из лука для избавления от глистов 

Вам потребуется: 1 луковица, 1 стакан кипятка. 

Луковицу измельчить и залить кипятком. Настаивать сутки, затем процедить и принимать по 0,5 стакана утром натощак. Курс лечения — 3–4 дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Паразиты, Лук, Совет медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
02 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
03 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен
Запорожскую область возглавил 45-летний бизнесмен
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лето вернулось: прогноз погоды на 6 сентября (Карта)
Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией
Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь