Как избавиться от паразитов с помощью обычного лука

Новости шоу бизнеса:Глисты, или гельминты, могут представлять довольно серьезную опасность для здоровья человека.

Попадая в организм, они вызывают поражение отдельных органов и тканей. Как правило, личинки или яйца глистов проникают в тело человека через грязную пищу или воду, плохо вымытые руки, сырую рыбу или мясо. А затем начинают расти и развиваться, питаясь соками человека.

Определить наличие глистов можно по ряду симптомов:

запоры или поносы,

тошнота, реже — рвота,

снижение трудоспособности,

резкое повышение или понижение аппетита,

головная боль,

боль в области живота,

анальный зуд (иногда);

нарушение сна.

При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, так как именно он сможет поставить точный диагноз после проведения анализа на яйца глист.

В домашних условиях при подозрении на глистов сразу следует обратиться к препаратам из лука. Содержащиеся в них фитонциды убивают патогенные микроорганизмы, а слизистые вещества стимулируют процесс выведения из организма яиц или личинок глистов, а также продуктов их жизнедеятельности вместе с калом.

Рецепт из лука для избавления от глистов

Вам потребуется: 1 луковица, 1 стакан кипятка.

Луковицу измельчить и залить кипятком. Настаивать сутки, затем процедить и принимать по 0,5 стакана утром натощак. Курс лечения — 3–4 дня.