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Лох-несское чудовище: самое правдоподобное объяснение феномена
Лох-несское чудовище: самое правдоподобное объяснение феномена

Лох-несское чудовище: самое правдоподобное объяснение феномена

Лох-несское чудовище: самое правдоподобное объяснение феномена
12:27 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:В конце августа этого года стало известно, что международная группа ученых собрала 250 проб воды шотландского озера Лох-Несс для анализа.

Цель исследования — найти объяснение феномену лох-несского чудовища. Образцы включали в себя фрагменты ДНК животных, населяющих озеро. Это могли быть, например, чешуя или частички кожи. Ученые секвенировали образцы: 500 миллионов последовательностей проверили на предмет соответствия тем или иным биологическим видам, которых можно встретить в этой части мира.

Сейчас исследователи представили результаты своей работы. По мнению экспертов, лох-несское чудовище — это угорь, а точнее — множество особей. Известно, что размеры наиболее крупных из них могут достигать 1,8 метра: в пользу этой теории говорит большое количество фрагментов ДНК угря. "Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в Лох-Нессе гигантских угрей", — заявил профессор новозеландского Университета Отаго Нил Джемелл (Neil Gemmell).

Выдвинутое Джемеллом и его коллегами объяснение совпадает с теми, которые представили еще в 1930-е годы. Профессор, впрочем, полагает, что их открытие едва ли расставит все точки над i и всегда найдутся люди, которые будут верить в "монстра". Также очевидно, что не прекратятся попытки найти Несси (так иногда называют гипотетическое чудовище).

Многие сторонники существования загадочного "монстра" полагают, что речь может идти о реликтовом плезиозавре. Это отряд ископаемых пресмыкающихся, которые жили на Земле приблизительно 199,6-65,5 миллиона лет назад и достигали в ряде случаев длины 20 метров. Плезиозавры имели четыре ластообразные конечности и массивное тело.

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Некоторые из них обладали длинными шеями, в то время как другие — короткими. У первых голова была относительно небольшой, у вторых — очень крупной.

Специалисты не раз опровергали эту версию, поскольку существование настолько крупных животных едва ли удалось держать в тайне очень долго. В частности, на берег рано или поздно выбросило бы трупы этих существ. Кроме того, если говорить конкретно о плезиозаврах, то они жили в теплых тропических морях. Скорее всего, в холодных водах озера такое существо не прожило бы долго.

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Исследование, Ученые, Лох-Несс, Наука, Феномен, Лох-несское чудовище.
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