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Неполиткорректный оратор: почему люди доверяют такому человеку больше всего

Неполиткорректный оратор: почему люди доверяют такому человеку больше всего
18:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Статья, готовящаяся к публикации в The Journal of Personality and Social Psychology, показывает, как неполиткорректная речь влияет на отношение к оратору.

Ученые провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как люди воспринимают неполиткорректную речь, как они относятся к тем, кто высказывается подобным образом, и зависит ли это от их политических предпочтений.

Вначале испытуемых разделили в зависимости от их политических взглядов на либералов и консерваторов. Декларативно политкорректная лексика поддерживается разделяющими либеральные ценности и высмеивается консервативно настроенными людьми. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, исследователи провели серию экспериментов.

В части экспериментов участники слушали оратора, использовавшего некорректные высказывания по отношению к группам, которые были скорее симпатичны либерально настроенным респондентам. В следующем опыте аналогично оскорбительные эпитеты были адресованы группе, которую скорее были склонны защищать консерваторы. Выяснилось, что и консерваторы, и либералы в равной мере воспринимают человека, использующего неполиткорректные термины как более искреннего, а как "бесчувственного", оскорбляющего и неприятного - если он задевает близкую группу. Таким образом, исследование показывает, что все, вне зависимости от политических убеждений, хотят политкорректности - когда речь идет о них самих. Не нашлось связи между взглядами участников и большей или меньшей поддержкой фигур, использовавших непарламентские выражения.

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Кроме того, ученые выяснили, что участники дебатов воспринимают своих политкорректных оппонентов как более неуверенных и поддающихся убеждению, чем неполиткорректных. При этом, по самоотчету оппонентов (которые были либо политкорректны, либо нет случайным образом, в зависимости от инструкции исследователей), готовность изменить точку зрения не зависела от лексики.

Также авторы указывают, что участники были склонны оценивать людей, использующих неполиткорректные высказывания, как менее склонных продуманно выстраивать стратегию общения.

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Результаты исследования показали, что человек, "рубящий правду-матку, невзирая на лица", кажется более искренним, и это дает ему социальные очки. Хотя в общем подобного персонажа могут оценивать как более бесчувственного и неприятного, с точки зрения окружающих его манера общения в большей степени продиктована реальной убежденностью и в меньшей - поиском выгоды. Это заставляет больше доверять человеку, демонстрирующему некорректное поведение, и повышает оценку достоверности его слов.

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Люди, Психология, Неполиткорректность, Ораторство.
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