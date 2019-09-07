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Регенерация возможна: раскрыты молекулярные механизмы, которые восстанавливают поврежденные клетки сердца

Регенерация возможна: раскрыты молекулярные механизмы, которые восстанавливают поврежденные клетки сердца
21:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

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Если человек перенес сердечный приступ, у него гибнут кардиомиоциты - мышечные клетки сердца. Образующийся рубец не дает органу нормально работать, возникает сердечная недостаточность. Один инфаркт способен погубить до миллиарда кардиомиоцитов - и они не вырастут снова, ведь у человека регенерируется только печень.

Как известно, многие животные способны восстанавливать поврежденные или утраченные части тела: например, у ящериц заново отрастает хвост, а у паука - ноги. В первые дни жизни мышата способны восстановить до 15 процентов тканей сердца, если оно было повреждено. Эту уникальную способность обнаружили и подтвердили в 2011 году. Через семь дней это "окно роста" закрывается, и способность отращивать кардиомиоциты навсегда утрачивается.

Ученые выяснили, как работает эта способность, что запускает регенерацию и почему она не происходит у взрослого животного. Авторы работы создали максимально полную базу данных о регенерации сердца новорожденной мыши. Они изучили транскриптом животного - общее количество всех матричных РНК в геноме мыши. Они также проанализировали гистоны - белки, обнаруженные в ядре эукариотических клеток, которые помогают в упаковке ДНК.

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"Изучая транскриптом, мы можем напрямую идентифицировать гены, которые экспрессируются во время регенерации сердца", - поясняет Чжаонин Ван, ведущий автор статьи о последних исследованиях команды, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences. Так ученые получили информацию о генах, способствующих восстановлению клеток сердца. Также выяснилось, что способность к регенерации сердца связана с уникальным иммунным ответом. Гистоны, как и транскриптомы, влияют на молекулярную среду, участвующую в регенерации поврежденного сердца. Самую заметную роль в делении кардиомиоцитов, необходимом для успешной регенерации, играл белок CcL24, а кроме того, ученые обнаружили РНК-связывающий белок Igf2bp3.

В будущем, развивая это направление исследования, можно будет надеяться заставить регенерировать не только клетки мышиного сердца, но и человеческого. Новооткрытые механизмы дают надежду получить принципиально новые способы помощи миллионам людей, которые сейчас не могут быть вылечены. "Мы определили CcL24 и Igfbp3 как ранее нехарактерные регуляторы пролиферации кардиомиоцитов, которые впоследствии можно будет использовать для терапии", - сказал Ван.

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Сердце, Восстановление клеток, Регенерация сердца, Поврежденные клетки.
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