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Обнародован концепт-план для создания колонии на Марсе

Обнародован концепт-план для создания колонии на Марсе
16:58 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: fainaidea.com

Новости науки:Разработан предварительный план основания марсианской колонии.

Основать колонию на Марсе – далеко не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. И дело тут даже не в том, что речь идет об отдаленной и плохо приспособленной для людей планете, а о том, чтобы составить грамотный и последовательный план развертывания марсианской колонии. Вот и специалисты из Федеральной политехнической школы в Лозанне представили свой концепт-план для создания колонии на Марсе, который заключается в основном в составлении правильного порядка работы и жизни на Красной планете. Конечно, на протяжении последних десятилетий многие ученые и визионеры по-своему обсуждали такой план, однако французские исследователи пошли еще дальше в деталях.

Во-первых, они указывают на то, что наиболее удачное место, откуда можно начать рост перманентной колонии людей, находится где-то вблизи или на территории марсианских полюсов. Тут присутствует два видимых преимущества – во-первых, географические условия тут весьма благоприятны, а во-вторых полюсы могут с большей вероятностью скрывать в себе запасы воды в том или ином виде. К тому же, основная цель и задача посещения Марса людьми заключается в том, чтобы узнать, присутствует ли там жизнь и была ли она там вообще.

Поэтому полюс становится прекрасной стартовой точкой. Далее они указывают, что команда астронавтов-колонистов должна высадиться на полюсе в течение так называемого северного лета, где в течении 288 дней команда сможет работать над постройкой основных модулей и зданий при полном круглосуточном освещении. Разумеется, основной рабочей силой предполагается сделать роботов и систем, специально разработанных для выполнения различных строительных и прочих обязанностей. По плану исследователей, первая база колонии должна состоять из трех модулей – жилой модуль, исследовательский модуль и дополнительный для безопасности.

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Так или иначе, но воплощение данного плана предполагает наличие и использование определенных технологий развертывания материалов и робототехники – не говоря уже о том, что первая команда астрономов-колонистов должна быть определенным образом подготовлена. Пока что проект-концепт нового плана французских исследователей содержится в новом выпуске научного журнала Acta Astronautica.

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Космос, План, Марс, Планета.
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