Луна может быть драгоценным металлом (Фото)

Новости науки:В пользу этой теории говорит также и общепринятая гипотеза об образовании спутника.

Группа ученых из Канады и США исследовала образцы поверхности Луны и предположила, что внутри спутника Земли могут находиться драгоценные виды минералов.

Эти металлы могут быть связаны с сульфидом железа глубоко в недрах Луны, пишет Science Alert.

Ученые провели параллели между залежами полезных ископаемых, которые есть на Земле и на Луне. Таким образом, была найдена связь между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны.

Одной из наиболее популярных гипотез происхождения Луны является гипотеза космического столкновения иного планетного тела с Землей, в результате которого с нашей планеты выплеснулась часть расплавленного в результате высокоэнергетического столкновения материала и сформировала Луну.

В этом случае Земля и Луна должны иметь схожий химический состав. Однако проведенные в 2006 г. измерения содержаний драгоценных металлов в лунных горных породах показали неожиданно низкие уровни, которые с тех пор не получили научно обоснованного объяснения.

Хотя результаты не дают надежной оценки состава драгоценных металлов в мантии, их достаточно, чтобы дать понять, что мы не можем полагаться на существующие образцы горных пород, чтобы прийти к каким-либо убедительным выводам.

В пользу этой теории говорит также и общепринятая гипотеза об образовании спутника, согласно которой Луна сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад после удара о нашу планету массивного объекта — часть материала Земли унесло в космос. Если эта теория верна, то Луна и Земля имеют общую историю, что означает и схожий состав.